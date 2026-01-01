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Sigma AF 100-400mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив
Sigma AF 100-400mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив
Sigma AF 100-400mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив

Sigma AF 100-400mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9351

Sigma AF 100-400mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON - длиннофокусный объектив для Canon.

Зум-объектив с быстрой системой автофокусировки, встроенным оптический стабилизатором изображения и пылебрызгозащищенным корпусом, для полноформатных зеркальных камер.

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 21 элемент в 15 группах.

Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 160 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 24,4-6,2 градусов. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Усовершенствованный AF-алгоритм с режимом поддержки ручной доводки и привод Hyper Sonic Motor обеспечивают быстрый и тихий автофокус. Так же в получении резких кадров поможет система стабилизации, которой снабжен объектив.

Характеристики:

  • конструкция - 21 элемент в 14 группах
  • минимальная дистанция фокусировки, м - 1,6
  • минимальная диафрагма - f22
  • диафрагма - 5,0-6,3 f
  • диаметр резьбы для фильтров, мм - 67
  • стабилизатор изображения - есть
  • ультразвуковой мотор - есть
  • лепестки диафрагмы - 9
  • габариты (диаметр/длина), мм - 86,4х182,3
  • вес, г – 1160

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