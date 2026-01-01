Sigma AF 100-400mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 21 элемент в 15 группах.

Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 160 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 24,4-6,2 градусов. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Усовершенствованный AF-алгоритм с режимом поддержки ручной доводки и привод Hyper Sonic Motor обеспечивают быстрый и тихий автофокус. Так же в получении резких кадров поможет система стабилизации, которой снабжен объектив.

Характеристики: