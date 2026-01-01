Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary Sony E объектив

Особенности:
- Оптическая схема: 16 элементов в 12 группах, 2 элемента FLD, 2 элемента SLD и 3 асферические линзы
- Размеры (диаметр x длина): φ2мм×101.5мм
- Внутренняя фокусировка
- Совместим с высокоскоростными системами автофокусировки современных камер
- Шаговый мотор автофокусировки
- Совместимость с встроенной в камеру функцией коррекции оптических искажений
- Нано-пористое покрытие линз
- Влаго- и грязеотталкивающее покрытие передней линзы
- Поддержка DMF, AF+MF
- Пыле и влагозащита байонета
- Оптическая конструкция минимизирующая засветки и искажения
- 9-ти лепестковая скруглённая диафрагма
- Высокоточный, прочный латунный байонет
- Сделано в Японии
Характеристики:
- Фокусное расстояние (мм): 28-70 мм
- Стабилизация изображения: нет
- Диафрагма: f/2.8
- Мин. диафрагма: f/22
- Мин. дистанция фокусировки: 0.19 м
- Автоматическая фокусировка: есть
- Число элементов/групп элементов: 16/12
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Диаметр светофильтра 67 мм
- Размеры 72,2 х 101,5 мм
- Вес 470 гр.