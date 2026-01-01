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Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary Sony E объектив
Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary Sony E объектив
Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary Sony E объектив

Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary Sony E объектив

Sigma
Артикул: OLE-2400

Светосильный универсальный объектив для беззеркальный камер с переменным фокусным расстоянием 28-70 мм и постоянной светосилой f2.8. Байонет Sony E. В комплекте лепестковая бленда.

Описание

Особенности:

  • Оптическая схема: 16 элементов в 12 группах, 2 элемента FLD, 2 элемента SLD и 3 асферические линзы
  • Размеры (диаметр x длина): φ2мм×101.5мм
  • Внутренняя фокусировка
  • Совместим с высокоскоростными системами автофокусировки современных камер
  • Шаговый мотор автофокусировки
  • Совместимость с встроенной в камеру функцией коррекции оптических искажений
  • Нано-пористое покрытие линз
  • Влаго- и грязеотталкивающее покрытие передней линзы
  • Поддержка DMF, AF+MF
  • Пыле и влагозащита байонета
  • Оптическая конструкция минимизирующая засветки и искажения
  • 9-ти лепестковая скруглённая диафрагма
  • Высокоточный, прочный латунный байонет
  • Сделано в Японии

Характеристики:

  • Фокусное расстояние (мм): 28-70 мм
  • Стабилизация изображения: нет
  • Диафрагма: f/2.8
  • Мин. диафрагма: f/22
  • Мин. дистанция фокусировки: 0.19 м
  • Автоматическая фокусировка: есть
  • Число элементов/групп элементов: 16/12
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Диаметр светофильтра 67 мм
  • Размеры 72,2 х 101,5 мм
  • Вес 470 гр.

Комплектация

  • Объектив
  • Передняя и задняя крышки
  • Лепестковая бленда LH706-01
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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Максимальная высота -171 см

Минимальная высота - 47,5 см


6 070 ₽
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