Samyang 35mm f/1.2 Premium XP AE Canon объектив

Характеристики:
- Тип объектива широкоугольный
- Фокусное расстояние 35 мм
- Диафрагма F1.2
- Минимальная диафрагма F16
- Крепление объектива Canon-EF
- Автоматическая фокусировка нет
- Число элементов / групп элементов 12 / 10
- Число асферических элементов 2
- Число низкодисперсных элементов 1
- Число элементов с высоким преломлением 3
- Число лепестков диафрагмы 9
- Минимальное расстояние фокусировки 0.34 м
- Угол обзора 64,5 град
- Угол обзора APS-C 44,4 град.
- Диаметр светофильтра 86 мм
- Размеры 93 х 117.4 мм
- Вес 1106 г