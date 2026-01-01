Samyang 35mm f/1.2 Premium XP AE Canon объектив

Артикул: OLE-3945

Широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием 35 мм и постоянной светосилой f/1.2. Байонет Canon-EF. Полнокадровый объектив премиум-класса с ручной фокусировкой, с углом охвата до 114°, с высоким разрешением, без искажений, может использоваться для более чем 50-мегапиксельной фотографии и 8K-кинематографии с новейшими моделями цифровых зеркальных камер. Подходит для съемки внутри помещений, съемки архитектуры, пейзажа и неба.