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Samyang 300mm f/6.3 UMC CS Reflex DSLR Sony A объектив
Samyang 300mm f/6.3 UMC CS Reflex DSLR Sony A объектив
Samyang 300mm f/6.3 UMC CS Reflex DSLR Sony A объектив
Samyang 300mm f/6.3 UMC CS Reflex DSLR Sony A объектив

Samyang 300mm f/6.3 UMC CS Reflex DSLR Sony A объектив

Samyang
Артикул: OLE-3944

Телеобъектив с ручной фокусировкой предназначен для зеркальных камер с постоянным фокусным расстоянием 300 мм и постоянной светосилой f/6.3. Байонет Sony A, диаметр светофильтра 55 мм, цвет - черный. Подходит для съемки дикой природы, ландшафта и астрофотографии. 

Описание

Характеристики:
  • Тип объектива телеобъектив
  • Фокусное расстояние 300 мм
  • Минимальная диафрагма F6.3
  • Число элементов / групп элементов 9/9
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.90 м

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