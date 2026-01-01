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Samyang 300mm f/6.3 ED UMC CS Reflex Canon M Silver объектив
Samyang 300mm f/6.3 ED UMC CS Reflex Canon M Silver объектив
Samyang 300mm f/6.3 ED UMC CS Reflex Canon M Silver объектив
Samyang 300mm f/6.3 ED UMC CS Reflex Canon M Silver объектив

Samyang 300mm f/6.3 ED UMC CS Reflex Canon M Silver объектив

Samyang
Артикул: OLE-3939

Телеобъектив с ручной фокусировкой предназначен для беззеркальных камер с постоянным фокусным расстоянием 300 мм и постоянной светосилой f/6.3. Байонет Canon M,  диаметр светофильтра 55 мм, цвет - серебристый. Подходит для съемки дикой природы, ландшафта и астрофотографии. 

Описание

Характеристики:
  • Тип объектива телеобъектив
  • Фокусное расстояние 300 мм
  • Минимальная диафрагма F6.3
  • Число элементов / групп элементов 9/9
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.90 м
  • Размеры 65x74 мм
  • Вес 315 г

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