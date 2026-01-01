Samyang 300mm f/6.3 ED UMC CS Reflex Canon M Silver объектив

Характеристики:
- Тип объектива телеобъектив
- Фокусное расстояние 300 мм
- Минимальная диафрагма F6.3
- Число элементов / групп элементов 9/9
- Минимальное расстояние фокусировки 0.90 м
- Размеры 65x74 мм
- Вес 315 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Телеобъектив с ручной фокусировкой предназначен для беззеркальных камер с постоянным фокусным расстоянием 300 мм и постоянной светосилой f/6.3. Байонет Canon M, диаметр светофильтра 55 мм, цвет - серебристый. Подходит для съемки дикой природы, ландшафта и астрофотографии.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter