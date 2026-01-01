Samyang 14mm f/2.4 Premium XP AE Canon объектив

Характеристики:
- Тип объектива широкоугольный
- Фокусное расстояние 14 мм
- Диафрагма F2.4
- Минимальная диафрагма F22
- Крепление объектива Canon EF
- Автоматическая фокусировка нет
- Число элементов / групп элементов 18 / 14
- Число асферических элементов 3 (1 из которых гибридная)
- Число низкодисперсных элементов 2
- Число элементов с высоким преломлением 3
- Число лепестков диафрагмы 9
- Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м
- Угол обзора 114.1 град
- Угол обзора APS-C 89.2 град.
- Размеры 95 х 109.4 мм
- Вес 791 г