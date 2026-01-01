Samyang 10mm f/3.5 Premium XP AE Canon объектив

Артикул: OLE-3900

Сверхширокоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием 10 мм и постоянной светосилой f/3.5. Байонет Canon EF. Полнокадровый объектив премиум-класса с ручной фокусировкой, с углом охвата до 130°, с высоким разрешением, без искажений, может использоваться для более чем 50-мегапиксельной фотографии и 8K-кинематографии с новейшими моделями цифровых зеркальных камер. Подходит для съемки внутри помещений, съемки архитектуры, пейзажа и неба.