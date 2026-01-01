Samyang 10mm f/3.5 Premium XP AE Canon объектив

Характеристики:
- Тип объектива широкоугольный
- Фокусное расстояние 10 мм
- Диафрагма F3.5
- Минимальная диафрагма F22
- Крепление объектива Canon EF
- Автоматическая фокусировка нет
- Число элементов / групп элементов 18 / 11
- Число асферических элементов 3
- Число низкодисперсных элементов 1
- ЧИсло элементов с высоким преломлением 1
- Число лепестков диафрагмы 7
- Минимальное расстояние фокусировки 0.26 м
- Угол обзора 130 град
- Угол обзора APS-C 104 град.
- Размеры 95 х 98.1 мм
- Вес 731 г