Phottix EW-83H бленда для объектива EF 24-105mm f/4L IS USM

Артикул: DAN-1505

Phottix EW-83H - бленда для Canon EF 24-105mm f/4L IS USM.

Бленда совместима с Canon EF 24-105mm f/4L IS USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.