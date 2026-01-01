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Москва
Малая Семеновская 3с6
Olympus LH-49B бленда для объектива M.ZUIKO DIGITAL 25mm 1:1.8 серебристая.
Бленда серебристая разработана специально для объектива M.ZUIKO DIGITAL 14-42 мм 1:3,5-5,6 II. Предотвращает появление паразитной засветки при съемке в контровом свете.
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