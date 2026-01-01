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Nikon HB-32 бленда для объектива AF-S DX 18-105/18-140/18-70 mm
Nikon HB-32 бленда для объектива AF-S DX 18-105/18-140/18-70 mm

Nikon HB-32 бленда для объектива AF-S DX 18-105/18-140/18-70 mm

Nikon
Артикул: DAN-1507

Nikon HB-32 - бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-105/18-140/18-70 мм.

Бленда совместима с объективами Nikon AF-S DX 18-105/18-140/18-70 мм. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Nikon HB-32 бленда для объектива AF-S DX 18-105/18-140/18-70 mm

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