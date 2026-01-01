Nikon HB-32 бленда для объектива AF-S DX 18-105/18-140/18-70 mm

Артикул: DAN-1507

Nikon HB-32 - бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-105/18-140/18-70 мм.

Бленда совместима с объективами Nikon AF-S DX 18-105/18-140/18-70 мм. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.