Артикул: DAN-1503

Flama ET-60 - бленда для объектива EF 75-300/f4-5.6III.

Бленда совместима с Canon EF 75-300/f4-5.6III. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.