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Москва
Малая Семеновская 3с6
Flama ET-60 - бленда для объектива EF 75-300/f4-5.6III.
Бленда совместима с Canon EF 75-300/f4-5.6III. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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