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Flama ET-60 бленда для объектива EF 75-300/f4-5.6III
Flama ET-60 бленда для объектива EF 75-300/f4-5.6III

Flama ET-60 бленда для объектива EF 75-300/f4-5.6III

Flama
Артикул: DAN-1503

Flama ET-60 - бленда для объектива EF 75-300/f4-5.6III.

Бленда совместима с Canon EF 75-300/f4-5.6III. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Flama ET-60 бленда для объектива EF 75-300/f4-5.6III

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