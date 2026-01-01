Артикул: MTG-0565

Olympus LC-60.5GL крышка для объектива бежевая 60,5 мм.

Оригинальная крышка для объектива M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ. Выполнена из натуральной крупноячеистой кожи. Превосходно сочетается с кожаными чехлами Olympus (например, CS-45B) и кожаными ремешками Olympus (например, CSS-S109LL II). Страховочный ремешок с карабином не дает крышке потеряться пока вы заняты фотографированием. Крышка выпускается в 4 цветах: черном, белом, коричневом и светло-коричневом.