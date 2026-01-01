Flama FL-WB77C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Flama FL-WB77C White Balance Lenscap – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов Canon диаметром 77 мм.
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