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Flama FL-WB67N White Balance Lenscap крышка с измерением ББ

Flama FL-WB67N White Balance Lenscap крышка с измерением ББ

Flama
Артикул: NVF-7483

Flama FL-WB67N White Balance Lenscap – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов Nikon диаметром 67 мм.

Описание

Flama FL-WB67N White Balance Lenscap крышка с измерением ББ

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