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-15 %
Flama FL-WB52N White Balance Lenscap крышка 52 мм с измерением ББ
Flama FL-WB52N White Balance Lenscap крышка 52 мм с измерением ББ
Flama FL-WB52N White Balance Lenscap крышка 52 мм с измерением ББ

Flama FL-WB52N White Balance Lenscap крышка 52 мм с измерением ББ

Flama
Артикул: NVF-7478

Flama FL-WB52N White Balance Lenscap – крышка для настройки баланса белого камеры.

Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.

Описание

Flama FL-WB52N White Balance Lenscap крышка 52 мм с измерением ББ

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