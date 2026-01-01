YONGNUO EF-EOS M adapter переходное кольцо Canon EF- Canon EOS M с автофокусом

Артикул: NVF-7907

YONGNUO EF-EOS M adapter – переходное кольцо Canon EF – Canon EOS M позволит использовать объективы линеек Canon EF и EF-S с цифровой беззеркальной камерой линейки Canon EOS-M, которая оснащена байонетом EF-M. Переходник обеспечивает полноценную работу системы оптической стабилизации изображения и автофокус. Съемный адаптер для штатива позволит с комфортом использовать мощные и громоздкие телезум-объективы.