YONGNUO EF-EOS M adapter переходное кольцо Canon EF- Canon EOS M с автофокусом

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Москва
Малая Семеновская 3с6
YONGNUO EF-EOS M adapter – переходное кольцо Canon EF – Canon EOS M позволит использовать объективы линеек Canon EF и EF-S с цифровой беззеркальной камерой линейки Canon EOS-M, которая оснащена байонетом EF-M. Переходник обеспечивает полноценную работу системы оптической стабилизации изображения и автофокус. Съемный адаптер для штатива позволит с комфортом использовать мощные и громоздкие телезум-объективы.
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