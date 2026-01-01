images
images
images
images
images
images
YONGNUO EF-E mount переходное кольцо Canon - Sony NEX с автофокусом
YONGNUO EF-E mount переходное кольцо Canon - Sony NEX с автофокусом
YONGNUO EF-E mount переходное кольцо Canon - Sony NEX с автофокусом
YONGNUO EF-E mount переходное кольцо Canon - Sony NEX с автофокусом
YONGNUO EF-E mount переходное кольцо Canon - Sony NEX с автофокусом
YONGNUO EF-E mount переходное кольцо Canon - Sony NEX с автофокусом

YONGNUO EF-E mount переходное кольцо Canon - Sony NEX с автофокусом

Yongnuo
Артикул: NVF-7906

YONGNUO EF-E mount – переходное кольцо для оптики Canon (EF) на камеры Sony NEX. Адаптер сохраняет возможность автофокусировки.

Описание

Электронная схема этого адаптера включает чип и контактную группу, что обеспечивает полную совместимость оптики и достаточно высокую скорость автоматической фокусировки. Также обеспечивается корректная работа режимов M/S/A/P и TTL. Система обеспечивает замер экспозиции и системный контроль диафрагмы.

Адаптер поддерживает работу системы оптической стабилизации. Кроме того, устройство умеет распознавать "спящий режим" камеры и синхронно понижать расход энергии. Переходник рассчитан на работу с достаточно тяжелой оптикой и оснащен гнездом для установки на штатив.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.