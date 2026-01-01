YONGNUO EF-E mount переходное кольцо Canon - Sony NEX с автофокусом

Описание

Электронная схема этого адаптера включает чип и контактную группу, что обеспечивает полную совместимость оптики и достаточно высокую скорость автоматической фокусировки. Также обеспечивается корректная работа режимов M/S/A/P и TTL. Система обеспечивает замер экспозиции и системный контроль диафрагмы.

Адаптер поддерживает работу системы оптической стабилизации. Кроме того, устройство умеет распознавать "спящий режим" камеры и синхронно понижать расход энергии. Переходник рассчитан на работу с достаточно тяжелой оптикой и оснащен гнездом для установки на штатив.