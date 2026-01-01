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Sigma MC-11 EF-Sony E адаптер
Sigma MC-11 EF-Sony E адаптер

Sigma MC-11 EF-Sony E адаптер

Sigma
Артикул: OLE-2715

Адаптер делает объективы SIGMA с байонетом Canon EF полностью совместимыми с системой автоматического управления экспозицией камер Sony E. Адаптер поддерживает специальные функции камеры, оснащен встроенным контролем параметров объектива и фокусировки.

Описание

Sigma MC-11 EF-Sony E адаптер

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