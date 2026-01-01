Sigma MC-11 EF-Sony E адаптер

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер делает объективы SIGMA с байонетом Canon EF полностью совместимыми с системой автоматического управления экспозицией камер Sony E. Адаптер поддерживает специальные функции камеры, оснащен встроенным контролем параметров объектива и фокусировки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter