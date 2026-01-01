Novoflex NEX/NIK переходник для объективов Nikon на камеры Sony NEX

Артикул: OLE-0139

Адаптер Novoflex NEX/NIK для объективов Nikon на камеры Sony NEX позволяет использовать объективы Nikon на камерах Sony NEX-3 или NEX-5. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.