Артикул: OLE-0140

Адаптер Novoflex NEX/NIK NEX/OM переходник для объективов Olympus OM на камеры Sony NEX позволяет использовать объективы Olympus серии OM на камерах Sony NEX-3 или NEX-5. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.