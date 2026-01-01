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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Novoflex NEX/NIK NEX/OM переходник для объективов Olympus OM на камеры Sony NEX позволяет использовать объективы Olympus серии OM на камерах Sony NEX-3 или NEX-5. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.
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