Артикул: OLE-0137

Адаптер Novoflex NEX/LER переходник для объективов Leica R на камеры Sony NEX позволяет использовать объективы Leica R на камерах Sony NEX-3 или NEX-5. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.