Технические Novoflex NEX/LEM переходник для объективов Leica M на камеры Sony NEX:
- внутренний диаметр, мм – 41,6
- внешний диаметр, мм – 58,8
- вес, г - 36
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Novoflex NEX/LEM переходник для объективов Leica M на камеры Sony NEX позволяет использовать объективы Leica M на камерах Sony NEX-3 или NEX-5. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.
Технические Novoflex NEX/LEM переходник для объективов Leica M на камеры Sony NEX:
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