Артикул: OLE-0136

Адаптер Novoflex NEX/LEM переходник для объективов Leica M на камеры Sony NEX позволяет использовать объективы Leica M на камерах Sony NEX-3 или NEX-5. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.