Novoflex NEX/CONT переходник для объективов Contax/Yashica на камеры Sony NEX

Технические характеристики:
- вес упаковки, кг – 0,14
- размер коробки, см – 7,62х7,37х3,81
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Novoflex NEX/CONT для объективов Contax/Yashica на камеры Sony NEX позволяет использовать объективы Contax/Yashica на камерах Sony NEX-3 или NEX-5. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter