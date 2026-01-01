Kiwifotos LMA-NK(G) переходное кольцо Nikon AF (G) AF-Sony E-Mount NEX

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Малая Семеновская 3с6
Kiwifotos LMA-NK(G) – переходное кольцо позволяет устанавливать объективы Nikon AF(G) на Sony E-Mount NEX.
Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
Данное кольцо дает возможность использовать не только механические объективы, но и современные объективы серии G для управления диафрагмой на самом переходнике предусмотрено механическое кольцо регулировки.
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