Kiwifotos LMA-NK(G) переходное кольцо Nikon AF (G) AF-Sony E-Mount NEX

Kiwifotos

Артикул: NVF-8759

Kiwifotos LMA-NK(G) – переходное кольцо позволяет устанавливать объективы Nikon AF(G) на Sony E-Mount NEX.

Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

Данное кольцо дает возможность использовать не только механические объективы, но и современные объективы серии G для управления диафрагмой на самом переходнике предусмотрено механическое кольцо регулировки.