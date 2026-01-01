images
images
Samyang Lens Station Fujifilm X док-станция
Samyang Lens Station Fujifilm X док-станция

Samyang Lens Station Fujifilm X док-станция

Samyang
Артикул: OLE-3884

Предназначено для настройки характеристик объектива и обновления прошивки автофокусных объективов Samyang, совместимых с креплением Fuji X.

Описание

Обновите прошивку и настройте чувствительность автофокуса и ручной фокусировки вашего объектива Samyang с помощью программы «Lens Manager». Скачайте эту программу с официального сайта Samyang. 

Samyang Lens Manager доступен только для объективов Samyang с автоматической фокусировкой, за исключением объективов Samyang с ручной фокусировкой или других брендов..

Прежде чем начать процесс обновления, убедитесь, что ПО загружено на ваш ПК. Затем поместите объектив на док-станцию, совместив белую точку на объективе с красной точкой на станции. Закрутите объектив до щелчка. Подключите док-станцию к компьютеру через USB-кабель.

После завершения процесса обновления закройте программу, отключите USB-кабель и открутите объектив, нажав кнопку разблокировки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Эффект вертиго с использованием дрона
Эффект вертиго с использованием дрона
Роберт Франк - выдающийся мастер документального фото
Роберт Франк - выдающийся мастер документального фото
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.