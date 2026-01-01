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Bessa реверсивный макроадаптер Pentax-K 62 мм

Bessa реверсивный макроадаптер Pentax-K 62 мм

Bessa
Артикул: NVF-7252

Bessa Pentax-K 62 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 62 мм обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив с внутренней резьбой 62 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Описание

Список фотокамер, где байонет Pentax K или одна из его разновидностей:

  • Pentax – K2, KX, KM, K1000, ME, ME Super, MG, MV, MV1, MX, LX, SuperA, ProgramA, A3, P3, P5, P30, P30n, P30t, MZ-M, ME F, SFX, SFXn, SF7, MZ-6, MZ-7, Z-1, Z-1p, Z-5, Z-10, Z-20, Z-50, Z-70, MZ-D, MZ-S, MZ-3, MZ-5, MZ-5n, MZ-6, MZ-10, MZ-30, MZ-50, MZ-60, *ist, *istD, *ist DS(2), *ist DL(2), K100D, K110D, K10D, K100D Super, K20D, K200D, AP 50th Anniv., K-m, K-7, K-x, K-r, K-5, K-01
  • Chinon – CE-4, CE-4s, CA-4, CM-4, CE-5, CG-5, CM-5, CP-5, CP-6, CP-X, CP-7, CM-7, CP-9
  • Cosina – CS-2, CS-3, CT-10, CT-1A, CT-20, CT-7, CT-1G, CT-9, CE-4, CE-4s, CE-5
  • Miranda – MS-2 Super, MS-3
  • Ricoh – KR-5 series, KR-10, KR-30, XR-1, XR-2, XR-500, XR-6, XR-7, XR-10, XR-20, XR-Solar, XR-M, XR-F, XR-P, XR-S, XR-X, XR-X 3PF
  • Samsung – GX-1S, GX-1L, GX-10, GX-20
  • Sears – KS-1000, KS-500, KS Auto, KS-1, KS-2, KSX, KS Super, KS Super II
  • Vivitar – V4000, V3800N, V3000s, V2000
  • Зенит – Зенит 20, 21, 22, Фотоснайпер ФС-5, Зенит-Автомат, Зенит-14, Зенит-АМ, Зенит-АМ2, Зенит-AПК, Зенит-КМ, Зенит-122K, Зенит-212k
  • ЛОМО – Алмаз-103

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