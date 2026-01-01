Bessa реверсивный макроадаптер Nikon AI 67 мм

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Bessa Nikon AI 67 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 67 мм обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив с внутренней резьбой 67 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
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