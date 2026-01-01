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Bessa реверсивный макроадаптер Minolta Minolta AF 55 мм

Bessa реверсивный макроадаптер Minolta Minolta AF 55 мм

Bessa
Артикул: NVF-7246

Bessa Minolta, Minolta AF 55 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 55 мм обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив с внутренней резьбой 55 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Описание

Совместим:

  • Konica Minolta – Dynax 5D, Dynax 7D
  • Sony – α 100, α 200, α 230, α 300, α 330, α 350, α 380, α 390, α 500, α 550, α 700, α 850, α 900, α 77, α 65

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