Bessa переходное кольцо Pentax-K - Sony Nex

Артикул: NVF-7217

Bessa Pentax-K - Sony Nex – переходное кольцо для установки объективов Pentax-K на камеру Sony Nex. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Sony c креплением Nex и объективами, имеющими крепление Pentax-K. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.