Bessa переходное кольцо Pentax-K - M4/3

Артикул: NVF-7233

Bessa Pentax-K - M4/3 – переходное кольцо для установки объективов Pentax-K на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2.

Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Pentax-K. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.