Bessa переходное кольцо Pentax-K - Canon EOS

Артикул: NVF-7210

Bessa Pentax-K - Canon EOS – переходное кольцо для установки объективов Pentax-K на камеру Canon EOS. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Canon c креплением EF и объективами, имеющими крепление Pentax-K. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.