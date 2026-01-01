Bessa переходное кольцо Olympus OM - Sony Nex

Артикул: NVF-7215

Bessa Olympus OM - Sony Nex – переходное кольцо для установки объективов Olympus OM на камеру Sony Nex. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Sony c креплением Nex и объективами, имеющими крепление Olympus OM. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.