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Bessa переходное кольцо Olympus OM - M4/3
Bessa переходное кольцо Olympus OM - M4/3
Bessa переходное кольцо Olympus OM - M4/3
Bessa переходное кольцо Olympus OM - M4/3
Bessa переходное кольцо Olympus OM - M4/3
Bessa переходное кольцо Olympus OM - M4/3

Bessa переходное кольцо Olympus OM - M4/3

Bessa
Артикул: NVF-7230

Bessa Olympus OM - M4/3 – переходное кольцо для установки объективов Olympus OM на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Olympus OM. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

Описание

Bessa переходное кольцо Olympus OM - M4/3

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