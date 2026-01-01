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Bessa переходное кольцо Olympus OM - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Olympus OM - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Olympus OM - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Olympus OM - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Olympus OM - Fuji FX
Bessa переходное кольцо Olympus OM - Fuji FX

Bessa переходное кольцо Olympus OM - Fuji FX

Bessa
Артикул: NVF-7223

Bessa Olympus OM - Fuji FX – переходное кольцо для установки объективов Olympus OM на камеру Fuji FX. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Fuji c креплением Fujifilm X Mount и объективами, имеющими крепление Olympus OM. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

Описание

Bessa переходное кольцо Olympus OM - Fuji FX

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