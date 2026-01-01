Bessa переходное кольцо Olympus OM - Canon EOS

Артикул: NVF-7209

Bessa Olympus OM - Canon EOS – переходное кольцо для установки объективов Olympus OM на камеру Canon EOS. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами Canon c креплением EF и объективами, имеющими крепление Olympus OM. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.