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Benro DR8272 переходное кольцо 82-72 мм
Benro DR8272 переходное кольцо 82-72 мм

Benro DR8272 переходное кольцо 82-72 мм

Benro
Артикул: MTG-0638

Benro DR8272 переходное кольцо 82-72 мм. 

Benro переходное кольцо 82-72 мм предназначено для установки фильтров 82 мм на объективах с резьбой 72мм.
Кольцо изготовлено из анодированного алюминия, тонкий профиль кольца исключает любое виньетирование изображения.

Описание

Benro DR8272 переходное кольцо 82-72 мм

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