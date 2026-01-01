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Benro DR8267 переходное кольцо 82-67 мм
Benro DR8267 переходное кольцо 82-67 мм

Benro DR8267 переходное кольцо 82-67 мм

Benro
Артикул: MTG-0637

Benro DR8267 переходное кольцо 82-67 мм.

Benro переходное кольцо 82-67 мм предназначено для установки фильтров 82 мм на объективах с резьбой 67мм.
Кольцо изготовлено из анодированного алюминия, тонкий профиль кольца исключает любое виньетирование изображения.

Описание

Benro DR8267 переходное кольцо 82-67 мм

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