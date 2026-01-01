Samyang XEEN CF 50mm T1.5 PL объектив.

Объектив смело можно назвать моделью будущего, ведь он идеально подходит для съёмки форматов 8К. Благодаря уникальной технологии X-Coating, он в мельчайших подробностях передаёт детали сцены, со всей градацией цветов и оттенков.
Светосильная диафрагма с 11 лепестками позволяет получить невероятно красивое боке, а также показывает отличный результат при съёмке со слабым освещением.
Угол поворота кольца фокусировки составляет 200 ° , а кольца диафрагмы – 40°. Кроме того все значения на объективах наносятся флоурисцентной краской для облегчения работы в темноте.
Характеристики:
- Тип объектива кинообъектив
- Фокусное расстояние 50 мм
- Диафрагма T1.5
- Минимальная диафрагма 22
- Крепление объектива PL
- Число лепестков диафрагмы 11
- Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м.