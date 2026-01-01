Samyang XEEN CF 24mm T1.5 PL объектив. 

Описание

Объектив смело можно назвать моделью будущего, ведь он идеально подходит для съёмки форматов 8К. Благодаря уникальной технологии X-Coating, он в мельчайших подробностях передаёт детали сцены, со всей градацией цветов и оттенков.

Светосильная диафрагма с 11 лепестками позволяет получить невероятно красивое боке, а также показывает отличный результат при съёмке со слабым освещением.



Угол поворота кольца фокусировки составляет 200 ° , а кольца диафрагмы – 43.3°. Кроме того все значения на объективах наносятся флоурисцентной краской для облегчения работы в темноте.



Характеристики: