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Samyang XEEN CF 24mm T1.5 PL объектив
Samyang XEEN CF 24mm T1.5 PL объектив

Samyang XEEN CF 24mm T1.5 PL объектив

Samyang
Артикул: MTG-1409

Samyang XEEN CF 24mm T1.5 PL объектив. 

Объектив XEEN CF Cine Prime - это сверхлегкий, высокопроизводительный объектив Cine Prime для больших сенсоров изображения. Использование карбонового волокна позволяет сделать объектив лёгким: от 0.9 кг до 1.1кг в зависимости от модели.  В результате этого появляется возможность использовать их с дронами или карданными подвесами.
Объектив оптимизирован для съемки видео. Отличную контрастность и минимум бликов обеспечивает специальное многослойное покрытие линз. Объектив имеет ручную регулировку фокусировки и диафрагмы. Высокопрочный корпус гарантирует пользователю комфорт при работе даже к экстремально сложных условиях.

Описание

Объектив смело можно назвать моделью будущего, ведь он идеально подходит для съёмки форматов 8К. Благодаря уникальной технологии X-Coating, он в мельчайших подробностях передаёт детали сцены, со всей градацией цветов и оттенков. 
Светосильная диафрагма с 11 лепестками позволяет получить невероятно красивое боке, а также показывает отличный результат при съёмке со слабым освещением. 

Угол поворота кольца фокусировки составляет 200 ° , а кольца диафрагмы – 43.3°. Кроме того все значения на объективах наносятся флоурисцентной краской для облегчения работы в темноте.

Характеристики:

  • Тип объектива  широкоугольный кинообъектив
  • Фокусное расстояние 24 мм
  • Диафрагма T1.5
  • Минимальная диафрагма 22
  • Крепление объектива PL
  • Число лепестков диафрагмы 11
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м. 

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