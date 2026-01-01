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Samyang XEEN CF 24mm T1.5 Canon EF объектив
Samyang XEEN CF 24mm T1.5 Canon EF объектив
Samyang XEEN CF 24mm T1.5 Canon EF объектив
Samyang XEEN CF 24mm T1.5 Canon EF объектив

Samyang XEEN CF 24mm T1.5 Canon EF объектив

Samyang
Артикул: MTG-1408

 Samyang XEEN CF 24mm T1.5 Canon EF объектив. 

Объектив XEEN CF Cine Prime - это сверхлегкий, высокопроизводительный объектив Cine Prime для больших сенсоров изображения. Использование карбонового волокна позволяет сделать объектив лёгким: от 0.9 кг до 1.1кг в зависимости от модели.  В результате этого появляется возможность использовать их с дронами или карданными подвесами.
Объектив оптимизирован для съемки видео. Отличную контрастность и минимум бликов обеспечивает специальное многослойное покрытие линз. Объектив имеет ручную регулировку фокусировки и диафрагмы. Высокопрочный корпус гарантирует пользователю комфорт при работе даже к экстремально сложных условиях.

Описание

Объектив смело можно назвать моделью будущего, ведь он идеально подходит для съёмки форматов 8К. Благодаря уникальной технологии X-Coating, он в мельчайших подробностях передаёт детали сцены, со всей градацией цветов и оттенков. 
Светосильная диафрагма с 11 лепестками позволяет получить невероятно красивое боке, а также показывает отличный результат при съёмке со слабым освещением. 

Угол поворота кольца фокусировки составляет 200 ° , а кольца диафрагмы – 43.3°. Кроме того все значения на объективах наносятся флоурисцентной краской для облегчения работы в темноте.

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 24 мм
  • Диафрагма T1.5
  • Минимальная диафрагма T22
  • Крепление объектива Canon EF
  • Число лепестков диафрагмы 11
  • Размеры (D x L) 100.0 x 98.5 мм
  • Вес 0.9 кг
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
  • Особенности область покрытия кадра: 43.3 мм. 

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