Samyang XEEN CF 16mm T2.6 PL объектив. 

Легкий корпус, менее 1 кг, может гибко реагировать на различные условия съемки и снимать различные изображения, включая чувствительное к весу оборудование, такое как дроны и подвесы. Благодаря выдающемуся разрешению, поддерживающему 8K, и уникальной технологии X-Coating, он детально передает тонкие эмоции исполнителей.
Характеристики:
- Тип объектива широкоугольный кинообъектив
- Фокусное расстояние 16 мм
- Диафрагма T2.6
- Минимальная диафрагма F22
- Совместимые фотокамеры PL
- Число лепестков диафрагмы 11
- Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м.