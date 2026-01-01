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Samyang XEEN CF 16mm T2.6 Canon EF объектив
Samyang XEEN CF 16mm T2.6 Canon EF объектив

Samyang XEEN CF 16mm T2.6 Canon EF объектив

Samyang
Артикул: MTG-1406

Samyang XEEN CF 16mm T2.6 Canon EF объектив. 

Объективы XEEN CF Cine Prime - это сверхлегкие высокопроизводительные кинообъективы с фиксированным фокусным расстоянием для больших датчиков изображения.

Описание

Легкий корпус, менее 1 кг, может гибко реагировать на различные условия съемки и снимать различные изображения, включая чувствительное к весу оборудование, такое как дроны и подвесы. Благодаря выдающемуся разрешению, поддерживающему 8K, и уникальной технологии X-Coating, он детально передает тонкие эмоции исполнителей. 

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный кинообъектив
  • Фокусное расстояние 16 мм
  • Диафрагма T2.6
  • Минимальная диафрагма F22
  • Совместимые фотокамеры Canon EF 
  • Число лепестков диафрагмы 11
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м. 

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