Samyang XEEN CF 16mm T2.6 Canon EF объектив. 

Описание

Легкий корпус, менее 1 кг, может гибко реагировать на различные условия съемки и снимать различные изображения, включая чувствительное к весу оборудование, такое как дроны и подвесы. Благодаря выдающемуся разрешению, поддерживающему 8K, и уникальной технологии X-Coating, он детально передает тонкие эмоции исполнителей.

Характеристики: