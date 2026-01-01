Meike 85mm T2.2 E-mount объектив

В объективе установлено высококачественное оптическое стекло с многослойным покрытием. Благодаря этому уменьшается риск появления бликов и ореолов, а также повышается контрастность и точность цветопередачи.
Цельнометаллический корпус гарантирует сохранность всех внутренних элементов. Матовая поверхность обеспечивает отвод тепла при долгой работе с объективом.
Фокус и диафрагма устанавливаются вручную с шагом в 0.8 MOD. Шестерни имеют одинаковое расположение по всей линии.
Характеристики:
- Байонет объектива E-mount (Sony)
- Покрытие матрицы APS-C
- Фокусное расстояние 85 мм
- Конструкция 9 элементов в 7 группах
- Фокусировка ручная
- Максимальная диафрагма T2.2
- Минимальная диафрагма T22
- Минимальная дистанция фокусировки 900 мм
- Угол зрения диагональ 19°
- Угол зрения вертикаль 10.6°
- Угол зрения горизонталь 8°
- Диаметр резьбы на объективе 77 мм
- Вес 640 г
- Особенности конструкции зубчатое кольцо