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Meike 85mm T2.2 E-mount объектив
Meike 85mm T2.2 E-mount объектив
Meike 85mm T2.2 E-mount объектив
Meike 85mm T2.2 E-mount объектив
Meike 85mm T2.2 E-mount объектив

Meike 85mm T2.2 E-mount объектив

Meike
Артикул: MTG-3733

Meike 85mm T2.2 E-mount объектив. Профессиональный кинообъектив с ручной фокусировкой. Предназначен для беззеркальных камер с высоким разрешением. Широкая максимальная диафрагма помогает осуществлять съемку в условиях плохой освещенности, обеспечивает комфортный контроль за глубиной резкости и боке. Байонет E-mount (Sony), тип матрицы APS-C.

Описание

В объективе установлено высококачественное оптическое стекло с многослойным покрытием. Благодаря этому уменьшается риск появления бликов и ореолов, а также повышается контрастность и точность цветопередачи.

Цельнометаллический корпус гарантирует сохранность всех внутренних элементов. Матовая поверхность обеспечивает отвод тепла при долгой работе с объективом.

Фокус и диафрагма устанавливаются вручную с шагом в 0.8 MOD. Шестерни имеют одинаковое расположение по всей линии.

Характеристики:

  • Байонет объектива E-mount (Sony)
  • Покрытие матрицы APS-C
  • Фокусное расстояние 85 мм
  • Конструкция 9 элементов в 7 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 900 мм
  • Угол зрения диагональ 19°
  • Угол зрения вертикаль 10.6°
  • Угол зрения горизонталь 8°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Вес 640 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • чехол

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