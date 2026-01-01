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Meike 65mm T2.2 E-mount объектив
Meike 65mm T2.2 E-mount объектив
Meike 65mm T2.2 E-mount объектив
Meike 65mm T2.2 E-mount объектив

Meike 65mm T2.2 E-mount объектив

Meike
Артикул: MTG-3731

Meike 65mm T2.2 E-mount объектив. Мануальный кинообъектив для беззеркальных кроп камер с высоким разрешением. Низкодисперсная оптика с многослойным покрытием обеспечивает уменьшение бликов и ореолов, гарантирует большую контрастность и точность цветопередачи. Байонет E-mount (Sony), тип матрицы APS-C.

Описание

Максимальная диафрагма Т2.2 дает возможность в сложных условиях и при слабой освещенности, обеспечивает повышенный контроль над глубиной резкости. Поворот фокуса на 270° гарантирует точную ручную настройку, а наличие зубчатых колец позволяет работать с приводами.

Характеристики:

  • Байонет объектива E-mount (Sony)
  • Покрытие матрицы APS-C
  • Фокусное расстояние 65 мм
  • Конструкция 10 элементов в 7 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 680 мм
  • Угол зрения диагональ 20°
  • Угол зрения вертикаль 12°
  • Угол зрения горизонталь 16°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 85 × 80 × 80 мм
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • чехол

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