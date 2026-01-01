Meike 65mm T2.2 E-mount объектив

Максимальная диафрагма Т2.2 дает возможность в сложных условиях и при слабой освещенности, обеспечивает повышенный контроль над глубиной резкости. Поворот фокуса на 270° гарантирует точную ручную настройку, а наличие зубчатых колец позволяет работать с приводами.
Характеристики:
- Байонет объектива E-mount (Sony)
- Покрытие матрицы APS-C
- Фокусное расстояние 65 мм
- Конструкция 10 элементов в 7 группах
- Фокусировка ручная
- Максимальная диафрагма T2.2
- Минимальная диафрагма T22
- Лепестки диафрагмы 10 шт
- Минимальная дистанция фокусировки 680 мм
- Угол зрения диагональ 20°
- Угол зрения вертикаль 12°
- Угол зрения горизонталь 16°
- Диаметр резьбы на объективе 77 мм
- Габариты 85 × 80 × 80 мм
- Особенности конструкции зубчатое кольцо