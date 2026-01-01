Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 объектив

Описание

Кинообъектив Meike 35mm T2.2 Micro 4/3

Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 — это профессиональный кинообъектив с ручной фокусировкой, предназначенный для беззеркальных камер с байонетом Micro Four Thirds. Модель создана для видеографов и фотографов, которым требуется точный контроль над фокусировкой и диафрагмой. Цельнометаллический корпус и зубчатые кольца для работы с приводом фокуса делают его идеальным выбором для кинопроизводства и профессиональной видеосъемки.

Основные характеристики

Байонет объектива Micro 4/3

Покрытие матрицы Micro 4/3

Фокусное расстояние 35 мм

Конструкция 10 элементов в 8 группах

Фокусировка ручная

Максимальная диафрагма T2.2

Минимальная диафрагма T22

Минимальная дистанция фокусировки 510 мм

Угол зрения диагональ 44.4°

Угол зрения вертикаль 22°

Угол зрения горизонталь 36°

Диаметр резьбы на объективе 77 мм

Вес 660 г

Особенности конструкции зубчатое кольцо

Особенности и применение

Кино-ориентированный дизайн: Зубчатые кольца диафрагмы и фокусировки позволяют использовать внешние приводы для точного контроля во время видеосъемки.

Зубчатые кольца диафрагмы и фокусировки позволяют использовать внешние приводы для точного контроля во время видеосъемки. Плавное управление: Кольца вращаются плавно и бесшумно, без щелчков, что важно при записи звука.

Кольца вращаются плавно и бесшумно, без щелчков, что важно при записи звука. Длинный ход кольца фокусировки: 270° обеспечивает высокую точность наводки на резкость.

270° обеспечивает высокую точность наводки на резкость. Надежная конструкция: Цельнометаллический корпус гарантирует долговечность и защиту от повреждений.

Цельнометаллический корпус гарантирует долговечность и защиту от повреждений. Универсальность: Шкалы фокусных расстояний и отметки диафрагмы нанесены с обеих сторон объектива для удобства работы.

Для чего используется

Объектив Meike 35mm T2.2 является отличным инструментом для: