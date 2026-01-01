Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 объектив

Кинообъектив Meike 35mm T2.2 Micro 4/3
Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 — это профессиональный кинообъектив с ручной фокусировкой, предназначенный для беззеркальных камер с байонетом Micro Four Thirds. Модель создана для видеографов и фотографов, которым требуется точный контроль над фокусировкой и диафрагмой. Цельнометаллический корпус и зубчатые кольца для работы с приводом фокуса делают его идеальным выбором для кинопроизводства и профессиональной видеосъемки.
Основные характеристики
- Байонет объектива Micro 4/3
- Покрытие матрицы Micro 4/3
- Фокусное расстояние 35 мм
- Конструкция 10 элементов в 8 группах
- Фокусировка ручная
- Максимальная диафрагма T2.2
- Минимальная диафрагма T22
- Минимальная дистанция фокусировки 510 мм
- Угол зрения диагональ 44.4°
- Угол зрения вертикаль 22°
- Угол зрения горизонталь 36°
- Диаметр резьбы на объективе 77 мм
- Вес 660 г
- Особенности конструкции зубчатое кольцо
Особенности и применение
- Кино-ориентированный дизайн: Зубчатые кольца диафрагмы и фокусировки позволяют использовать внешние приводы для точного контроля во время видеосъемки.
- Плавное управление: Кольца вращаются плавно и бесшумно, без щелчков, что важно при записи звука.
- Длинный ход кольца фокусировки: 270° обеспечивает высокую точность наводки на резкость.
- Надежная конструкция: Цельнометаллический корпус гарантирует долговечность и защиту от повреждений.
- Универсальность: Шкалы фокусных расстояний и отметки диафрагмы нанесены с обеих сторон объектива для удобства работы.
Для чего используется
Объектив Meike 35mm T2.2 является отличным инструментом для:
- Кинопроизводства и видеосъемки: Обеспечивает качественное изображение и точный контроль параметров.
- Портретной съемки: Светосила T2.2 позволяет создавать красивое размытие фона.
- Студийной работы: Ручное управление дает полный контроль над творческим процессом.