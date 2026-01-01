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Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 объектив

Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 объектив

Meike
Артикул: MTG-3724

Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 объектив. Профессиональный объектив разработан для беззеркальных кроп камер. Имеет ручную фокусировку и встроенные зубчатые кольца для работы с приводами. Байонет Micro 4/3, тип матрицы Micro 4/3.

Описание

Кинообъектив Meike 35mm T2.2 Micro 4/3

Meike 35mm T2.2 Micro 4/3 — это профессиональный кинообъектив с ручной фокусировкой, предназначенный для беззеркальных камер с байонетом Micro Four Thirds. Модель создана для видеографов и фотографов, которым требуется точный контроль над фокусировкой и диафрагмой. Цельнометаллический корпус и зубчатые кольца для работы с приводом фокуса делают его идеальным выбором для кинопроизводства и профессиональной видеосъемки.

Основные характеристики

  • Байонет объектива Micro 4/3
  • Покрытие матрицы Micro 4/3
  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Конструкция 10 элементов в 8 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 510 мм
  • Угол зрения диагональ 44.4°
  • Угол зрения вертикаль 22°
  • Угол зрения горизонталь 36°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Вес 660 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Особенности и применение

  • Кино-ориентированный дизайн: Зубчатые кольца диафрагмы и фокусировки позволяют использовать внешние приводы для точного контроля во время видеосъемки.
  • Плавное управление: Кольца вращаются плавно и бесшумно, без щелчков, что важно при записи звука.
  • Длинный ход кольца фокусировки: 270° обеспечивает высокую точность наводки на резкость.
  • Надежная конструкция: Цельнометаллический корпус гарантирует долговечность и защиту от повреждений.
  • Универсальность: Шкалы фокусных расстояний и отметки диафрагмы нанесены с обеих сторон объектива для удобства работы.

Для чего используется

Объектив Meike 35mm T2.2 является отличным инструментом для:

  • Кинопроизводства и видеосъемки: Обеспечивает качественное изображение и точный контроль параметров.
  • Портретной съемки: Светосила T2.2 позволяет создавать красивое размытие фона.
  • Студийной работы: Ручное управление дает полный контроль над творческим процессом.

Комплектация

  • Объектив Meike 35mm T2.2 — 1 шт.
  • Крышка байонета — 1 шт.
  • Крышка линзы — 1 шт.
  • Чехол для хранения — 1 шт.

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