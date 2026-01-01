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Fujifilm Instax Pal Pistacho Green компактная камера
Fujifilm Instax Pal Pistacho Green компактная камера
Fujifilm Instax Pal Pistacho Green компактная камера
Fujifilm Instax Pal Pistacho Green компактная камера
Fujifilm Instax Pal Pistacho Green компактная камера

Fujifilm Instax Pal Pistacho Green компактная камера

Fujifilm
Артикул: MTG-2859

Fujifilm Instax Pal Pistacho Green компактная камера. Компактная камера, позволяющая зафиксировать каждый спонтанный момент. Несмотря на небольшие размеры, он предлагает целый спектр возможностей. Слот micro SD позволяет хранить много фотографий, а крепление на штатив обеспечивает стабильность для длительных выдержек. Съемный держатель для пальцев, благодаря которому камера становится неотъемлемой частью вашей руки. Съемное многофункциональное кольцо можно использовать в качестве видоискателя или подставки.

Описание

Объем встроенной памяти - 50 фотографий.
Воспоминания приобретают новое измерение благодаря функции анимации INSTAX в камере Instax Pal. Теперь каждая фотография может ожить и рассказать свою историю. Вы можете легко создавать анимации, которыми делиться с друзьями или семьей. Сканируя QR-код, они находят не только фотографию, но и всю историю, которую вы хотите рассказать.

С INSTAX Pal вы не упустите ни одного момента. Широкоугольный объектив позволяет смотреть более широко и улавливать больше деталей и эмоций. А с 18 доступными фильтрами любая фотография становится уникальной. Вы предпочитаете классический черно-белый образ или почему-то более экстравагантный? Выбор с вами. Гибкость в выборе формата – от мини через КВАДРАТ до ШИРОКОГО – позволяет адаптировать фотографию к любому случаю.

Благодаря возможности добавлять звук каждая ваша фотография приобретает глубину и характер. Это может быть любимая цитата, смех любимого человека или звуки места, где вы находитесь. Каждый раз, когда вы нажмете кнопку спуска затвора, INSTAX Pal будет напоминать вам об этих моментах. А благодаря подключению Bluetooth вы можете перенести все это на свой смартфон, где редактирование фотографий станет еще более интуитивно понятным.

Неважно, вы в горах, на пляже или в центре города – с приложением INSTAX Pal вы полностью контролируете свои фотографии. Удаленная съемка позволяет установить идеальный кадр, настроить изображение с помощью фильтров или включить вспышку. А функция интервальной съемки – это отличный способ сделать серию фотографий за короткий промежуток времени, а затем выбрать идеальную.

Характеристики:

  • Физический размер матрицы 1/5"
  • Максимальное разрешение 2560 x 1920
  • Тип матрицы CMOS
  • Чувствительность 100 – 1600
  • Вспышка встроенная
  • Диафрагма F2
  • Форматы изображения JPEG
  • Интерфейсы Bluetooth, USB
  • Емкость аккумулятора 3 часа
  • Размер 44,4 х 43 х 42,3 мм
  • Вес, г 41

Комплектация

  • фотоаппарат  Fujifilm Instax Pal Pistacho Green
  • инструкция
  • гарантийный талон

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