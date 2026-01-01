Fujifilm Instax Pal Pistacho Green компактная камера

Описание

Объем встроенной памяти - 50 фотографий.

Воспоминания приобретают новое измерение благодаря функции анимации INSTAX в камере Instax Pal. Теперь каждая фотография может ожить и рассказать свою историю. Вы можете легко создавать анимации, которыми делиться с друзьями или семьей. Сканируя QR-код, они находят не только фотографию, но и всю историю, которую вы хотите рассказать.



С INSTAX Pal вы не упустите ни одного момента. Широкоугольный объектив позволяет смотреть более широко и улавливать больше деталей и эмоций. А с 18 доступными фильтрами любая фотография становится уникальной. Вы предпочитаете классический черно-белый образ или почему-то более экстравагантный? Выбор с вами. Гибкость в выборе формата – от мини через КВАДРАТ до ШИРОКОГО – позволяет адаптировать фотографию к любому случаю.



Благодаря возможности добавлять звук каждая ваша фотография приобретает глубину и характер. Это может быть любимая цитата, смех любимого человека или звуки места, где вы находитесь. Каждый раз, когда вы нажмете кнопку спуска затвора, INSTAX Pal будет напоминать вам об этих моментах. А благодаря подключению Bluetooth вы можете перенести все это на свой смартфон, где редактирование фотографий станет еще более интуитивно понятным.



Неважно, вы в горах, на пляже или в центре города – с приложением INSTAX Pal вы полностью контролируете свои фотографии. Удаленная съемка позволяет установить идеальный кадр, настроить изображение с помощью фильтров или включить вспышку. А функция интервальной съемки – это отличный способ сделать серию фотографий за короткий промежуток времени, а затем выбрать идеальную.

Характеристики: