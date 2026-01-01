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Fujimi CPL системный фильтр (стекло) серии P
Fujimi CPL системный фильтр (стекло) серии P
Fujimi CPL системный фильтр (стекло) серии P

Fujimi CPL системный фильтр (стекло) серии P

Fujimi
Артикул: NVF-5908

FUJIMI CPL – поляризационный фильтр, предназначенный для удаления или уменьшения нежелательных бликов на неметаллических поверхностях. 

Описание

Использование поляризационного фильтра полезно при съемке через стекло, а также водной поверхности. Поляризационные фильтры применяют для увеличения насыщенности цвета и повышения контраста. При съемке голубого неба с облаками, вращая оправу фильтра, можно наблюдать, как небо меняется от светло-голубого до насыщенного синего цвета, с контрастными, хорошо прорисованными облаками и выбрать необходимый для художественной задумки вариант.

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