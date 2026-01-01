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Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности
Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности
Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности
Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности
Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности
Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности
Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности
Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности
Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности

Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности

Fotokvant
Артикул: DAN-1294

Fotokvant LFP-20 Kit - набор фильтров нейтральной плотности для Cokin P.

Набор из восьми фильтров нейтральной плотности, адаптерных колец, держателей квадратных фильтров и бленды. Совместим с Canon, Sony, Nikon.

Описание

Квадратный фильтр нейтральной плотности предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой.

Кольцо-адаптер позволяет осуществить монтаж держателя фильтров на различные объективы. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование квадратных фильтров с разными объективами.

Держатель квадратных фильтров позволяет крепить прямоугольные светофильтры одного типоразмера на объективы с разными диаметрами крепежной резьбы.

Бленда для установки на крепление квадратных фильтров служит для защиты от бликов, например, если сильный источник света расположен в непосредственной близости.

Комплектация

  • Фильтр GND2 - 1 шт.
  • Фильтр GND4 фильтр - 1 шт.
  • Фильтр GND8 фильтр - 1 шт.
  • Фильтр GND16 фильтр - 1 шт.
  • Фильтр ND2 фильтр - 1 шт.
  • Фильтр ND4 фильтр - 1 шт.
  • Фильтр ND8 фильтр - 1 шт.
  • Фильтр ND16 фильтр - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 49 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 52 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 55 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 58 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 62 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 67 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 72 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 77 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 82 мм - 1 шт.
  • Держатель квадратных фильтров 6 слотов - 1 шт.
  • Держатель квадратных фильтров 3 слота - 1 шт.
  • Бленда объектива - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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