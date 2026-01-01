Fotokvant LFP-20 Kit набор фильтров нейтральной плотности

Описание

Квадратный фильтр нейтральной плотности предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой.

Кольцо-адаптер позволяет осуществить монтаж держателя фильтров на различные объективы. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование квадратных фильтров с разными объективами.

Держатель квадратных фильтров позволяет крепить прямоугольные светофильтры одного типоразмера на объективы с разными диаметрами крепежной резьбы.

Бленда для установки на крепление квадратных фильтров служит для защиты от бликов, например, если сильный источник света расположен в непосредственной близости.