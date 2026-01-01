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Benro Master CPL-HD ULCA WMC 150 мм светофильтр поляризационный для FH150М2
Benro Master CPL-HD ULCA WMC 150 мм светофильтр поляризационный для FH150М2

Benro Master CPL-HD ULCA WMC 150 мм светофильтр поляризационный для FH150М2

Benro
Артикул: MTG-0644

Benro Master CPL-HD ULCA WMC 150 мм светофильтр поляризационный для FH150М2. 

Фильтр предназначен для уменьшения отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Делает изображения более чёткими, с большей детализацией, увеличивая насыщенность и контраст. Квадратная оправа фильтра из пластика 150*150 мм совместима с компендиумом FH150M2.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
16-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики (даже при контровом свете) и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 99,0% при 420-680 Нм).
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Японское поляризационное покрытие - сводит к минимуму отражения, делает цвета более яркими за счет увеличения насыщенности.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Квадратная оправа фильтра из пластика 150*150 мм совместима с компендиумом FH150M2.
Зубчатая передача для точной настройки эффекта поляризации.

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