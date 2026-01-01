SmallRig 4388B MagEase Magnetic CPL 52мм светофильтр поляризационный с адаптером M-mount

Описание

Основные особенности:

1. Быстросъемное магнитное крепление.

2. Высококачественное немецкое оптическое стекло компании Schott.

3. Многослойное просветляющее покрытие.

4. Гидрофобное защитное покрытие устойчиво к появлению царапин.

5. Тонкая оправа большого диаметра исключает виньетирование.

Магнитное крепление обеспечивает быструю установку и снятие фильтра (адаптер с креплением M-mount входит в комплект). Большой диаметр оправы исключает виньетирование кадра даже при использовании сверхширокоугольных объективов. Светофильтр изготовлен из высококачественного немецкого оптического стекла компании Schott и имеет многослойное просветляющее и гидрофобное защитное покрытие.



Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. При установке фильтра удостоверьтесь, что небольшие выступы на оправе фильтра совпали с соответствующими пазами на адаптере.

2. Не используйте фильтр при сильной тряске, вибрации или ветре.

3. Предохраняйте поверхность фильтра от попадания агрессивных жидкостей.