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SmallRig 4388B MagEase Magnetic CPL 52мм светофильтр поляризационный с адаптером M-mount
SmallRig 4388B MagEase Magnetic CPL 52мм светофильтр поляризационный с адаптером M-mount
SmallRig 4388B MagEase Magnetic CPL 52мм светофильтр поляризационный с адаптером M-mount
SmallRig 4388B MagEase Magnetic CPL 52мм светофильтр поляризационный с адаптером M-mount
SmallRig 4388B MagEase Magnetic CPL 52мм светофильтр поляризационный с адаптером M-mount

SmallRig 4388B MagEase Magnetic CPL 52мм светофильтр поляризационный с адаптером M-mount

SmallRig
Артикул: MTG-2759

SmallRig 4388B MagEase Magnetic CPL 52мм светофильтр поляризационный с адаптером M-mount. Светофильтр поляризационный SmallRig MagEase Magnetic CPL Filter (52mm) позволяет уменьшить блики и отражения от воды, стекла и других неметаллических поверхностей. Поможет усилить насыщенность неба, листвы, а также общую контрастность снимка. Воспроизвести этот эффект на пост-обработке сложно, а во многих случаях просто невозможно.

Описание

Основные особенности:
1. Быстросъемное магнитное крепление.
2. Высококачественное немецкое оптическое стекло компании Schott.
3. Многослойное просветляющее покрытие.
4. Гидрофобное защитное покрытие устойчиво к появлению царапин.
5. Тонкая оправа большого диаметра исключает виньетирование.

Магнитное крепление обеспечивает быструю установку и снятие фильтра (адаптер с креплением M-mount входит в комплект). Большой диаметр оправы исключает виньетирование кадра даже при использовании сверхширокоугольных объективов.  Светофильтр изготовлен из высококачественного немецкого оптического стекла компании Schott и имеет многослойное просветляющее и гидрофобное защитное покрытие.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. При установке фильтра удостоверьтесь, что небольшие выступы на оправе фильтра совпали с соответствующими пазами на адаптере.
2. Не используйте фильтр при сильной тряске, вибрации или ветре.
3. Предохраняйте поверхность фильтра от попадания агрессивных жидкостей.

Комплектация

  • Фильтр MagEase Magnetic CPL Filter - 1 шт.
  • Адаптер с креплением M-mount – 1 шт.
  • Салфетка для протирки – 1 шт.
  • Пластиковый футляр для хранения и переноски фильтра – 1шт.

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